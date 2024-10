Calciomercato: il reggino Nicolas Viola rifiuta il Cosenza

Il Cosenza secondo quanto promesso dal presidente Guarascio dopo la disperata salvezza ottenuta, sta cercando di costruire un organico che possa consentire di disputare un campionato tranquillo. Ad oggi, rispetto al lungo elenco di nomi che si è letto, si è chiuso come elemento di qualità ed esperienza con l’attaccante Tutino, per lui si tratta di un ritorno, restano aperte tutte le altre trattative ma non concluse. Non ha margini di apertura, invece, secondo quanto riporta l’Unione Sarda, quella riguardante il reggino Nicolas Viola, centrocampista in forza al Cagliari. Il suo sarebbe stato un secco no, vuole giocarsi le sue carte nella massima serie.