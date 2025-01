Calciomercato: la ReggioRavagnese si rinforza con un ex Reggina

La società Asd ReggioRavagnese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’esterno classe ‘96 Giuseppe De Marco. Diverse le esperienze nel suo curriculum dell’esterno svincolatasi dall’ Igea Virtus. Cresciuto nella Reggina, per poi vestire le maglie di Palmese, Locri, Cittanova, Scandicci, Aprilia, Paterno’, Santa Maria, Gioiese e Barletta. Il suo arrivo alla corte di mister Misiti garantirà corsa e tecnica, oltre ad una duttilità tattica che gli consente di poter essere schierato su entrambe le corsie esterne e a centrocampo, facendo valere le sue qualità offensive. De Marco, ha scelto di sposare la causa ReggioRavagnese, convinto da un progetto ambizioso al quale vuole dare il suo importante contributo.

Le prime parole di Giuseppe: “Dopo 12 anni di Serie D ho scelto di scendere di categoria , perché sono stato affascinato dal progetto ambizioso della ReggioRavagnese. Conosco bene i dirigenti Sconti e Cormaci, i quali mi hanno voluto fortemente e sta a me ricambiare la loro fiducia sul campo dando quel contributo utile per il raggiungimento dell’obiettivo. Non vedo l’ora di scendere in campo e dare tutto me stesso per questi colori”.