Calciomercato: altro colpo in entrata per la ReggioRavagnese

Dopo aver annunciato il centrocampista De Marco, la ReggioRavagnese annuncia un altro colpo in entrata:

Il comunicato

“La società comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista classe ‘93 Giuseppe Sapone. Giocatore esperto, tenace, affidabile e di grande qualità. Torna a vestire la maglia amaranto, dopo essere stato protagonista per quattro stagioni tra Promozione e Eccellenza. Gli inizi tra le fila della Valle Grecanica in Serie D, per poi specializzarsi in promozioni, conquistate con le maglie di Cittanova, Palmese e Locri. Giuseppe, ha scelto con entusiasmo dopo l’ ennesima esperienza “palmese” di rilanciarsi nuovamente con i colori amaranto, in modo da dare un prezioso contributo alla causa ReggioRavagnese, determinata al raggiungimento di uno storico obiettivo.

Le prime parole di Giuseppe: “Sono molto felice e motivato..sono a disposizione del mister e dei miei compagni.. darò tutto me stesso per poter vincere il campionato“.

Intanto il tecnico Misiti prepara la squadra allo scontro diretto con la capolista PraiaTortora.