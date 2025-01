Calcio, Eccellenza: grande attesa per il big match. La ReggioRavagnese esce allo scoperto

La Vigor Lamezia, che ha preso Fioretti e attende per Curiale, è spettatrice interessata

Dopo la sosta natalizia si torna in campo e l’ultima del girone di andata propone il match dei match con lo scontro diretto tra la ReggioRavagnese e il PraiaTortora. La compagine reggina sta per concludere una prima fase di livello, con un cammino caratterizzato da sole due sconfitte tra campionato e Coppa, seppur con qualche pareggio di troppo e una sconfitta inaspettata come quella contro la Gioiese.

Ma le ambizioni della ReggioRavagnese, sono evidenti soprattutto dopo l’ultimo acquisto che ha visto portare alla corte di mister Misiti un giocatore di provata esperienza e qualità come l’ex Reggina De Marco, pronto a dare il proprio contributo. Spettatrice interessata dell’incontro è la Vigor Lamezia, altra pretendente alla promozione che recentemente ha annunciato il colpo Fioretti e attende notizie da Reggio Calabria su Curiale.