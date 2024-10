Calciomercato: il Sassuolo tiene Riccardo Ciervo? Colpa del… Bologna

Il Sassuolo ha investito sulle qualità del giovane Riccardo Ciervo. La storia è nota con il calciatore di proprietà della Roma ed in prestito alla Sampdoria e la Reggina già daccordo su tutto e con tutte le parti, per portarlo in amaranto in questa sessione di calciomercato. Passaggio al momento e forse in maniera definitiva non avvenuto per l’intervento proprio del Sassuolo che ha acquistato il cartellino dalla società giallorossa, dopo aver ricevuto dal Bologna una richiesta ritenuta esagerata per il giovane Vignato, primo obiettivo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il classe 2000 in forza ai felsinei, voleva a tutti i costi il trasferimento al Sassuolo ma sarà “costretto” a rimanere in rossoblu: “Nessun accordo è stato raggiunto tra le parti. Troppi i 10 milioni di euro richiesti dal Bologna. I neroverdi erano pronti a spingersi a 6-7 bonus compresi, d’altronde parliamo di un giocatore non titolare costato 1,5 milioni di euro due anni fa. Nessuna intesa e nessun trasferimento per Vignato“.