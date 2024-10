Calciomercato: il Siracusa pronto a piazzare il colpo. In arrivo un attaccante

Senza esclusione di colpi la sfida tra il Trapani ed il Siracusa, le due compagini che battagliano nel girone I della serie D, ma solo una delle due riuscirà a conquistare la promozione in C. Il confronto all’interno del rettangolo di gioco, fuori, con le dichiarazioni soprattutto da parte del presidente Valerio Antonini e anche sul calciomercato. Entrambe sono alla ricerca di un attaccante, nonostante in organico siano presenti calciatori di categoria superiore. Il Siracusa in modo particolare con la coppia gol Maggio–Alma, tra le più prolifiche del panorama nazionale, lo scorso dicembre si è assicurato anche l’esperto Sarao ed ora punta, secondo quanto riferiscono i colleghi di seried24.com anche Simone Lo Faso, l’attaccante che ha anche esordito in serie A: “Siracusa, si prepara il colpo in attacco. Il club di Ricci non si vuole fermare e vuole regalare alla piazza un nuovo importante acquisto: Simone Lo Faso. L’ex Palermo infatti dopo l’esperienza dello scorso anno a Livorno potrebbe rimanere in D in una delle squadre più ambiziose della categoria. La chiusura della trattativa potrebbe arrivare nelle prossime ore“.

