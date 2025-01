Calciomercato: un cruciverba del Siracusa per annunciare l’arrivo di Ba

Altro rinforzo per la capolista dopo il difensore Bonacchi. Entrambi dalla Reggina

Alla fine il centrocampista Racine Ba ha ottenuto quello che voleva. Liberarsi dalla Reggina per passare al Siracusa, così come ha fatto qualche settimana addietro il difensore Bonacchi. Questa mattina la società amaranto aveva ufficializzato la risoluzione consensuale. Sulla pagina facebook della società aretusea, viene proposto ai tifosi un facile cruciverba per annunciare il calciatore:

Parole mancanti per concludere il cruciverba

03 orizzontale – Ibrahim, centrocampista francese del Milan fine anni 90

21 verticale – Capoluogo di regione della Puglia (sigla)

29 orizzontale – In testa e in coda alla barba