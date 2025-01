Calciomercato: ufficiale Ba al Siracusa. Il comunicato della società

Siracusa Calcio 1944 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Racine Ba, centrocampista senegalese classe 2003. Ba proviene dalla Reggina, club con il quale ha iniziato la stagione. Nella scorsa annata ha vinto il campionato di Serie D con il Trapani e in precedenza ha vestito anche le maglie di Como, in Serie B, e Tolentino, in Serie D.

Il calciatore sarà a disposizione di mister Marco Turati per i prossimi impegni ufficiali.