Calciomercato: il Siracusa pronto a chiudere un altro grande colpo

Tre promozioni dalla C alla B per il centrocampista ex Reggina

Sembra non essere ancora sazio il Siracusa nonostante una campagna acquisti sontuosa portata avanti dal presidente Ricci. Dopo il lungo elenco di calciatori messi a disposizione del tecnico Turati, la società secondo quanto riferiscono i colleghi di notiziariocalcio, avrebbe chiuso l’accordo con l’ex Reggina Francesco Bombagi:

“Preso l’esperto centrocampista Francesco Bombagi dal Mantova. In carriera ha vinto tre campionati dalla serie C alla Serie B, di cui due negli ultimi due anni con il Mantova ed il Catanzaro.

Il Siracusa del presidente Ricci non conosce soste neppure per il periodo di Ferragosto, infatti, continua a fornire giocatori dall'alto tasso tecnico a mister Marco Turati per dargli un organico valido e puntare da subito alla leadership della classifica, perché quest'anno rimane l'obiettivo primario della società nonostante la concorrenza di squadre campane e siciliane. Il d.s. Davide Mignemi ha chiuso per il centrocampo l'operazione con Francesco Bombagi con un contratto biennale, anticipando la Lucchese.