Calciomercato: il Siracusa vuole tutto. Rinnovo per Alma e tre obiettivi del Trapani

Questa mattina riportavamo l’ultimo grande colpo in entrata del Siracusa essendosi assicurato le prestazioni del centrocampista ex Sestri Levante Maiko Candiano, autore di un ottimo campionato in serie C con quattro gol realizzati e 36 presenze.

Prima di lui erano arrivati il difensore Baldan e l’attaccante Longo, oltre alla conferma del centravanti Maggio. E a proposito di conferme, arriva in queste ore anche l’annuncio dell’accordo trovato con il capocanniere del girone con 18 reti Giuliano Alma. Tante sono state fino a oggi le società che lo hanno inseguito e provato a prenderlo anche in categorie superiori, ma Alma ha scelto di rimanere al Siracusa: “Ho deciso di continuare in maglia azzurra perchè dopo la scorsa stagione c’è un percorso da completare. La gente non ha mai smesso di farmi sentire il proprio affetto e adesso aspetto solo di ricominciare per regalare altre gioie a questa splendida città“.

E potrebbe non essere finita qui, perchè tra gli obiettivi della società aretusea ci sono tre giocatori che nella passata stagione con il Trapani hanno dominato il campionato: il presidente Ricci vuole regalare a mister Turati l’attaccante Convitto, poi Bollino e il centrocampista Palermo.