Calciomercato: dopo due anni di squalifica, l’ex Reggina Okwonkwo torna in serie B

Incubo quasi finito per l’attaccante Orji Okwonkwo che tra poco più di venti giorni sconterà la sua lunga squalifica per doping. Sul nigeriano classe 98, è andata la Reggiana di mister Nesta che in questa sessione di calciomercato da ieri conclusa, ha deciso di ingaggiarlo. Così su tuttoB: “La Reggiana ha chiuso la propria sessione invernale di calciomercato piazzando il colpo Okwonkwo. Classe ’98, l’attaccante nigeriano è arrivato alla Reggiana in prestito dal Bologna: sarà lui il principale indiziato per sostituire Gondo in caso di indisponibilità di quest’ultimo. Tuttavia, Okwonkwo per un breve periodo non potrà essere impiegato da Alessandro Nesta. Okwonkwo è squalificato per doping fino al 24 febbraio. Due anni fa, infatti, il Tribunale nazionale Antidoping ha penalizzato il nigeriano con una squalifica biennale“.

Con la maglia della Reggina 12 presenze, 0 gol e diverse occasioni clamorosamente sprecate. Molto meglio l’anno successivo al Cittadella dove realizzate 7 gol.