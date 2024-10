Calciomercato, Taibi: ‘Allenatore? Chi è stato già alla Reggina può avere un vantaggio’

Nella lunga chiacchierata sul canale ufficiale del club, il Ds Taibi ha parlato prima della vicenda Baroni per poi dare indicazioni su quelli che saranno i profili sui quali la Reggina si indirizzerà. Almeno tre quelli già individuati e con i quali comunque è necessario sempre un confronto per intuirne voglia, idee, mentalità. Il direttore sportivo ha lanciato anche qualche indizio, cavalcando i rumors, su chi potrebbe andare ad accomodarsi sulla panchina della Reggina, lanciando una serie di riferimenti che portano tutti ad Alfredo Aglietti:

Incontro Taibi-Aglietti

“Abbiamo bisogno di un allenatore che valorizzi la nostra rosa. Certamente andremo su un profilo che conosce la categoria ed ha ottenuto risultati di un certo livello. E’ necessario con tutti un confronto e servirà intuizione e predisposizione nel capire chi hai di fronte, è quello il momento in cui riesci a percepire se il profilo è quello giusto. Magari qualche idea l’abbiamo già, anzi più di una, ma non bisogna avere fretta. Potremmo averlo già incontrato in questo campionato e magari ci ha messo in difficoltà. Chi è stato già alla Reggina se può avere un vantaggio importante? Certamente, per via della conoscenza della piazza, dell’ambiente”. Intanto da quello che filtra, l’incontro tra il Ds Taibi ed il tecnico Aglietti dovrebbe avvenire a breve.