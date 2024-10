Calciomercato Reggina: da un toscano all’altro per la continuità del progetto

Un simpatico gioco di parole che mette dentro anche il primo allenatore della Reggina in serie B nella scorsa stagione, Mimmo Toscano. Al momento dell’esonero si è giocato molto sul cognome dell’allenatore reggino e la regione che ha dato i natali a Marco Baroni, fiorentino purosangue, quindi toscano. L’ormai ex tecnico amaranto ha rifiutato la proposta formulata dal presidente Luca Gallo per una serie di motivi e sarebbe pronto ad accasarsi a Lecce, con il Brescia che rimane alla finestra e fortemente interessato.

Taibi incontra Aglietti in settimana

La Reggina, digerito il no, ha già mosso i primi passi alla ricerca del nuovo condottiero e per stessa ammissione del Ds Taibi, dopo aver percepito la non disponibilità di Baroni, ha iniziato a farsi delle idee. Tra queste certamente Alfredo Aglietti ed è proprio il direttore attraverso dichiarazioni velate sul canale ufficiale del club, che ha parlato di profili che in qualche modo possano dare continuità al progetto tattico già avviato, sottolineando un altro aspetto che lascia spazio ad ulteriori indicazioni, cioè allenatori che la Reggina ha incontrato nel corso della stagione appena conclusa e che ci avevano anche messo in difficoltà (Chievo), meglio se conoscono già l’ambiente. Aglietti ha giocato per due anni con la maglia della Reggina e da allora è un vero e proprio idolo dei tifosi. Anche lui è toscano. Le parti si dovrebbero incontrare a breve.