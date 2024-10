Calciomercato Reggina: primi nomi per il centrocampo. C’è un ritorno di fiamma

In attesa di conoscere quello che sarà il nuovo allenatore, la Reggina inizia i primi sondaggi per l’irrobustimento dell’organico. C’è un ritorno di fiamma per il centrocampista Michele Rocca, già nel mirino della società amaranto nello scorso gennaio. Secondo quanto scrivono i colleghi di tuttoB, il Ds Taibi avrebbe nuovamente intenzione di provarci, questa volta forte di una situazione contrattuale cambiata, visto che il giocatore adesso è svincolato.

