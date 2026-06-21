Quinta edizione ‘Premio Viola’: la grande festa di tutti i tecnici reggini

Un evento necessario e doveroso. A lunghi tratti emozionante e commovente come quando scorrono sul

monitor le immagini dell’Avvocato Ernesto Corigliano nella ricorrenza del 60esimo anniversario della

nascita di AIAC o vengono ricordate le qualità umane e tecniche di Mister Stefano Viola da parte dei

colleghi insigniti del premio alla carriera. La consueta grande festa di fine anno degli allenatori reggini,

quest’anno ha avuto tanti protagonisti ed ognuno a modo proprio e con il proprio bagaglio di ricordi,

consigli ed emozioni ha contribuito davvero a renderlo un evento unico.

Per questo abbiamo deciso di partire proprio da loro, elencando uno ad uno, gli allenatori premiati “alla

carriera” nel corso della serata, svoltasi nella serata di venerdì presso la splendida e suggestiva location

dell’Oasi Club Village di Pentimele: Mister Sandro Stivala, Mister Tonino Russo, Mister Rocco Logozzo, Mister Gianni Notaro, Mister Salvatore Babuscia, Mister Guerino Amoroso, Mister Giuseppe Giancotta, Mister Mimmo Varrà, Mister Pasquale Casciano, Mister Pippo La Face, Mister Enzo Leone, Mister Raffaele Nucera, Mister Cenzino Latella, Mister Gabriele Martino, Mister Mimmo De Clario, Mister Santo Minniti. Nomi e cognomi che rappresentano le icone del movimento tecnico reggino degli ultimi 40 anni e più.

Ma il premio Stefano Viola 2025/2026 è stato anche molto altro, come ad esempio la consegna dei premi

dei migliori tecnici reggini per la stagione appena conclusa per le categorie Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, che sono andati rispettivamente a: Mister Giuseppe Papaleo (Stilo Monasterace Calcio), Mister Giuseppe Giovinazzo (Gioiosa Jonica), Mister Felice Melchionna (Catona Calcio). Oppure i premi alle eccellenze reggine distintesi nel mondo del calcio di alto livello: Mister Benito Carbone, Mister Francesco Cozza, Mister Mimmo Toscano, Mister Nevio Orlandi, Mister Enzo Tramontana, consegnati nel corso di una serata che ha visto la conduzione di Nino Neri con la partecipazione di Pasquale Caprì.

E poi naturalmente nella prima parte della manifestazione, si è svolto il clinic tecnico di Mister Giancarlo

Camolese Vicepresidente A.I.A.C. Nazionale, che in oltre un’ora di lezione, ha dibattuto in maniera

magistrale sul tema: “come il calcio di alto livello può ispirare il settore giovanile ed i dilettanti”, ricordando in premessa di avere dato tanto alla città di Reggio Calabria, avendo ricevuto in cambio tantissimo.

Un legame fortissimo quello del Tecnico Piemontese con Reggio e la Reggina che ricorda ancora con n tono di meraviglia le 5.000 persone del primo allenamento da calciatore con la maglia amaranto, e che ha

lasciato in eredità una lunga serie di rapporti di stima ed amicizia (una su tutte quella con il Dott. Franco

Iacopino), che hanno segnato la carriera da allenatore di Mister Camolese.

“Come allenatori abbiamo l’obbligo di proporre delle idee, la buona riuscita delle stesse dipende poi da

tanti altri fattori” esordisce così il tecnico che propone davvero nel corso del proprio intervento alla folta

platea presente, numerosissime idee facilmente replicabili nel calcio dilettantistico o giovanile, partendo

dalla analisi video di partite di calcio di alto livello dei maggiori campionati europei. La discussione spazia

dal ruolo del portiere, al concetto di costruzione da dietro. Dalla evoluzione delle caratteristiche funzionali

dei difensori, alla riaggressione immediata dell’avversario ed all’analisi del posizionamento difensivo ed

offensivo sui calci piazzati. Concludendo il proprio intervento con l’insegnamento principale “Il principale

obiettivo di ognuno di noi, deve essere quello di saper riuscire a tirare fuori il meglio, di ogni nostro

calciatore in squadra”. All’evento hanno partecipato i Presidenti di AIAC Calabria Girolamo Mesiti ed AIAC

Reggio Calabria Pasquale Sorgonà, l’Amministratore Delegato di AIAC Service Massimo Bazzoni, mentre

la moderazione tecnica è stata svolta da Mister Giuseppe Carella. Non sono mancati i saluti della nuova

amministrazione comunale rappresentata nell’occasione dall’Avv. Fabio Colella, neo eletto consigliere.

Il Consiglio direttivo provinciale AIAC Reggio Calabria unitamente al Presidente Sorgonà, ringraziano tutte

le aziende sponsor a supporto della quinta edizione del premio “Stefano Viola” il management dell’Oasi

Club Village per l’ospitalità e la professionalità, dando a tutti appuntamento al prossimo anno, per la sesta

edizione del premio.