Calciomercato, Taibi: ‘Quando senti Reggina devi correre, altrimenti…’. A rischio il rinnovo di Nicolas

Dei due rinnovi più attesi dopo la conclusione del campionato, il primo è saltato causa rinuncia da parte del tecnico Marco Baroni che ha scelto Lecce. Paradossalmente una fortuna, visti gli sviluppi successivi e l’entusiasmo che si è creato tra la tifoseria amaranto, dopo l’annuncio di Alfredo Aglietti come nuovo condottiero.

Il secondo, quello riguardante l’estremo difensore Nicolas, è alle battute conclusive. Innegabile che il portiere dal suo arrivo alla Reggina abbia decisamente fatto la differenza ed è per questo motivo che il Ds Taibi ha formulato all’estremo difensore una proposta interessante a livello contrattuale. Lo stesso Nicolas più volte ha dichiarato di voler proseguire la sua avventura in amaranto ma, come spesso accade, nelle trattative di mercato, bisogna anche fare i conti con procuratori e concorrenza. Perchè sul portiere della Reggina è piombata da subito la Ternana con un’altra proposta allettante che sta facendo vacillare l’entourage di Nicolas. Adesso però la pazienza è terminata, la società amaranto non intende aspettare ancora e su questo aspetto il direttore sportivo è stato abbastanza chiaro:

