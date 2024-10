Calciomercato: la Reggina riapre a Faty e Menez. La palla passa ad Aglietti

Le prime curiosità dopo l’annuncio del nuovo allenatore riguardano intanto i giocatori che si trovano attualmente in organico. Il Ds Taibi ha dichiarato che gran parte di questi, tranne ovviamente i soliti noti fuori dai programmi tecnici, verranno confermati, ci saranno degli innesti ed ha chiarito la posizione di due calciatori che per motivi diversi non hanno reso per come ci si aspettava.

Aglietti dovrà valutare Menez e Faty

“Faty adesso sta bene fisicamente, dispiace per l’infortunio, aveva fatto più 100 partite negli ultimi 5 anni. Ha un altro anno di contratto, l’ultimo è un minimo contrattuale per un discorso di tassazione, si sta riprendendo, ora sta bene. Lo valuterà mister Aglietti e poi vedremo assieme il da farsi. Menez ha avuto qualche problematica e degli infortuni, bisogna capire la sua voglia di mettersi in discussione. Con Baroni sarebbe stato un discorso chiuso, con Aglietti potrebbe riaprirsi”.