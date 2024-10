Calciomercato: dal Brescia altro rinforzo per la Ternana, prossimo avversario della Reggina

Un altro rinforzo dal Brescia per la Ternana. Dopo l’attaccante Donnarumma, alla compagine guidata da mister Lucarelli arriva uno degli esterni più esperti della categoria come Bruno Martella. Rossoverdi che, dopo la sconfitta subìta in casa proprio contro le rondinelle, domenica pomeriggio al Granillo affronteranno la Reggina. Il comunicato:

Bruno Martella alla Ternana

“La Ternana Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Brescia le prestazioni sportive del calciatore Bruno Martella.

L’esterno mancino abruzzese (è nato ad Atri, provincia di Teramo, il 14 agosto del 1992), si è legato alla Società rossoverde fino al 30 giugno 2024.