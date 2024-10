Calciomercato: il reggino Porcino in uscita dal Catanzaro. Due società su di lui

Una l'ha castigata con la maglia della Reggina. In questa stagione poco spazio per l'esterno sinistro

I tifosi amaranto lo ricordano soprattutto per le due reti realizzate con la maglia della Reggina nei derby contro Catanzaro e Messina. Il secondo in modo particolare, lo ha visto esultare sotto il settore di Curva Sud, lui reggino e cresciuto nel settore giovanile della Reggina. Secondo quanto raccolto da tuttoC, l’esterno mancino già dato in uscita dal Catanzaro, viene seguito da due società di serie C. Una è proprio il Messina, ma a quanto pare il Sudtirol potrebbe essere in vantaggio, compagine oggi in testa alla classifica del girone A di Lega Pro.