Calciomercato: un sogno o un colpo possibile? Il Trapani all’attacco…

In testa alla classifica del campionato di serie D, la squadra granata non vuole lasciare nulla al caso e nonostante un cammino da record, si vuole ancora rinforzare l’organico. Così scrivono i colleghi di trapanigranata.it:

“Il sogno del Trapani è il ritorno in granata dell’attaccante Jacopo Murano. La società granata, infatti, ha avanzato una proposta importante al calciatore in forza al Picerno, terzo in classifica nel girone C della serie C e capocannoniere con 13 reti in 19 gare disputate.

Il Trapani quindi sembra fare sul serio per la ricerca dell’attaccante, che possa fornire nuove soluzioni a mister Torrisi. Le cifre del possibile ingaggio di Murano, infatti, sono molto alte e uniche nella serie D. Il Trapani, però, non è l’unico a volersi accaparrare Murano, che con i suoi gol sta conquistando tutti. I granata stanno puntando su un accordo pluriennale per convincere il giocatore.

Jacopo Murano ha giocato una sola stagione con il Trapani, nel 2017-18 in serie C, disputando 36 partite e mettendo a segno 13 gol“.