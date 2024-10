Calciomercato: Val Gallico a ritmo del sud America. Arriva l’attaccante

Attaccante colombiano, ventiquattrenne, 185 centimetri, nell’ultima stagione ha giocato in Nicaragua con la maglia del Deportivo Ocotal nella Liga Primera, con 4 gol in 14 apparizioni. Ancora prima ha disputato due stagioni, in patria, con i colombiani del Real Santander.

Tra il campionato Dimayor (la seconda divisione nazionale, anche chiamata Primera B) e la coppa nazionale, Carvajal tra il 2020 ed il 2021 ha realizzato 3 gol e 5 assist in 24 presenze.

Arriva in Italia pronto a fare bene ed intenzionato a fare valere il proprio talento. Una scommessa da parte del Val Gallico Calcio, che l’intero entourage tecnico-societario vuole vincere.