Calciomercato: Valzania potrebbe tornare in B, dopo il no alla Reggina

Una lunga trattativa, un tira e molla che poi ha portato al no definitivo riguardo il passaggio che avrebbe dovuto far giungere alla Reggina il centrocampista Valzania. Sul calciatore si era registrato un interessamento iniziale dell’Ascoli, società che poi avrebbe mollato la presa in virtù dello stato avanzato dei dialoghi con la società amaranto. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, ci sarebbe un ritorno di fiamma per il calciatore, attraverso una operazione di scambio con Saric, giocatore che interessa molto alla Cremonese. Dopo la vicenda Gori che ha fatto arrabbiare molto il presidente Pulcinelli, secondo cui l’attaccante voleva solo la compagine bianconera e poi passato in amaranto, adesso la situazione potrebbe evolversi in maniera contraria.

