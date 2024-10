Calciomercato: la Vibonese ci crede e dopo Terranova prende un forte centrocampista

La Vibonese adesso ci crede. Partita per la disputa di un campionato comunque di vertice, con il trascorrere delle giornate la squadra di Buscè si è trovata fianco a fianco con le grandi ed ora vuole provarci fino in fondo visto l’esiguo svantaggio dalla capolista. E così dopo l’attaccante Terranova, arriva anche un forte centrocampista:

“L’U.S.Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Raoul Mal. Mezzala forte fisicamente, il neo calciatore rossoblù, può vantare un’ottima capacità di inserimento e di dribbling. Dopo essere cresciuto nelle giovanili della Pro Vercelli, è stato aggregato alla prima squadra con la quale ha disputato due campionati di C. Successivamente il trasferimento alla Pistoiese per altre due stagioni tra i professionisti, categoria in cui complessivamente ha collezionato quasi 100 presenze, per poi passare al Cluj nella serie A rumena. Per lui prima parte di stagione 23/24 tra le fila del Città di Sant’Agata“.