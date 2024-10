Calciomercato: Vivarini vuole andare via dal Catanzaro. I dettagli

Le ultime due stagioni esaltanti sulla panchina del Catanzaro, la prima conclusasi con la promozione in serie B e il record di punti e quello appena concluso con un cammino strepitoso fino alla semifinale play off. Vincenzo Vivarini ritiene di aver concluso la sua esperienza sulla panchina giallorossa dopo l’incontro con la società alla quale lo ha comunicato, secondo quanto riferisce il sito specializzato in calciomercato gianlucadimarzio.com:

“Dopo aver chiuso il campionato di Serie B al quinto posto con sessanta punti guadagnati sul campo, il Catanzaro ha concluso la stagione raggiungendo la semifinale dei playoff. C’è stato un incontro con Vincenzo Vivarini per capire il futuro della panchina giallorossa.

Al termine dell’incontro con la dirigenza andato in scena oggi martedì 11 giugno, Vivarini ha fatto capire di voler lasciare il Catanzaro. Attualmente sull’allenatore non ci sono squadre di Serie A. Tuttavia, Vivarini ha delle opportunità in Serie B. Su di lui c’è l’interesse del Frosinone, retrocesso in B dopo l’ultima stagione vissuta in Serie A“.