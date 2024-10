Messina Street Fish: show cooking tra altra cucina e solidarietà

Il calendario degli appuntamenti dal 12 al 15 ottobre in programma a piazza Cairoli e l'elenco degli chef partecipanti

Dal 12 al 15 ottobre a piazza Cairoli torna nell’ambito del Messina Street Food Fest lo spazio dedicato agli show cooking del Messina Street fish.

Saranno 15 i nomi della ristorazione che si alterneranno ai fornelli della grande tendostruttura allestita per l’occasione. Dopo lo show cooking inaugurale, previsto giovedì 12 ottobre alle 19.00, a partire dalle 21.00 spazio alla solidarietà in favore del C.I.R.S. Casa Famiglia ETS e della Mensa di S. Antonio. Realtà messinesi simbolo dell’accoglienza e del sostegno ai bisognosi, il C.I.R.S. gestisce case famiglia che accolgono donne e bambini vittime di violenza o in stato di disagio socio economico, mentre la Mensa di S. Antonio assicura ogni giorno pasti caldi agli “ultimi” della città.

Il Messina Street Fish si svolge con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68 e mira ad accendere i riflettori sulla pesca sostenibile, con particolare attenzione all’utilizzo del cosiddetto “pesce povero” locale, allo scopo di valorizzarne le proprietà ed incrementarne il consumo. Per questa ragione gli chef nelle loro preparazioni utilizzeranno proprio il pescato del nostro mare.

Oltre ad Andy Luotto, amatissimo uomo di spettacolo e chef del ristorante Riva Portese di Roma, si esibiranno ai fornelli due chef stellati, Giuseppe Raciti, ristorante Zash di Riposto e Nino Ferreri, ristorante Limu di Bagheria, oltre a grandi firme del settore, talenti emergenti e nomi anche legati al mondo della pizza, negli ultimi tempi sempre più sotto i riflettori grazie ai riconoscimenti assegnati dal “Gambero Rosso”. Anche le pizze preparate seguiranno il tema legato al pesce locale. Gli eventi legati alla pizza vedranno le performance di pastry chef d’eccezione, maestri gelatieri ed esperti di Mixology, che completeranno il menù con le loro creazioni.

Gli show cooking saranno condotti dalla giornalista Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci con la preziosa collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola/lavoro.

A partire quello di giovedì 12 ottobre alle 21, il ricavato degli show cooking sarà devoluto dunque al Cirs Casa Famiglia ed alla Mensa di S. Antonio. Per partecipare alle esibizioni degli chef e alla degustazione bisognerà prenotare il proprio posto contattando le tre associazioni ai seguenti numeri: 349 5249033 (