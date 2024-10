Calisthenics, Nunnari (FitAcademy Reggio Calabria): “Allenamento duro ma adatto a tutti”

Reghion.

Questo il nome di uno dei maggiori poli culturali, artistici ed economici dell’antica Grecia, patria degli Spartani e delle Amazzoni, dei valorosi combattenti, le cui gesta più gloriose superano i limiti sensibili della scrittura, rimanendo impresse nel dna di chi è figlio della nostra Reggio, di chi nasce dalla sua storia, di chi sente vibrare queste parole dentro di sé.

Proprio lì, nella Grecia di Sparta e dei Giochi Olimpici di Atene, guerrieri e atleti si allenavano eseguendo esercizi in cui il peso corporeo era utilizzato come sovraccarico: trazioni, addominali, piegamenti sulle braccia, forgiavano la mente e le grandi masse muscolari degli uomini del tempo, dando origine a una disciplina a corpo libero, che oggi, spopola in Italia e nel mondo. (note le performance del Team Burningate nella trasmissione Italia’s Got Talent).

Stiamo parlando della ‘ginnastica della forza‘, comunemente detta Calisthenics (Kalòs: bello e Sthénos: forza), pratica sportiva completa, che viene introdotta, agli inizi del XX secolo, nel sistema scolastico statunitense e, di recente, tra le metodiche d’addestramento delle forze speciali d’èlite, nella Marina degli Stati Uniti d’America.

Il calisthenics è in grado di donare al corpo vigore, elasticità, potenza, ipertrofia muscolare, resistenza, equilibrio, coordinazione, e molto altro ancora, migliorando postura e propriocezione. È un metodo di allenamento che consente di raggiungere grandi risultati. Duro, ma adatto a tutti, uomini e donne, giovani e adulti.

È uno dei tanti motivi per cui la fama di questa attività sportiva è cresciuta in modo esponenziale nel corso dell’ultimo decennio: la sua adattabilità a qualsiasi livello di preparazione iniziale. Reggio Calabria, a pieno diritto tra i principali poli del Sud Italia, può fregiarsi d’avere sul proprio territorio un’importante realtà dell’allenamento a corpo libero, presa a modello per la qualità dell’insegnamento e la metodologia utilizzata.

“Reggio è sport: per la sua storia, per i suoi atleti, per le sue squadre di club – spiega il coach Domenico Nunnari, istruttore e gestore di Calisthenics Reggio Calabria – Non abbiamo mai creduto alle parole di chi descrive semplicisticamente tutte le nuove discipline praticate in città come tendenze destinate a fallire, perché convinti del fatto che la nostra terra possa contare sulla grande maturità sportiva dei propri cittadini, ben capaci di riconoscere la differenza di qualità nelle diverse proposte. Spetta ai trainer reggini il compito di diffondere contenuti innovativi, mettendo l’utenza nella condizione di comprendere in quali termini stia evolvendo il comune concetto di fitness. Del resto, non è forse vero che l’evoluzione del territorio nasce in primis dalla capacità di innovare? Noi ci proviamo, lavorando per contribuire nel nostro piccolo alla crescita generale. La nostra – continua il Coach Nunnari – è una Scuola che conta oltre 70 allievi divisi in classi sempre a numero chiuso, per dedicare al singolo l’attenzione che merita. Abbiamo un nostro metodo, un nostro modo di pensare e vivere il fitness, un nostro senso di appartenenza alla squadra. Gli standard che adottiamo sono comprovati, oltre che dai risultati dei nostri atleti, anche e soprattutto dai professionisti con cui collaboriamo: facciamo parte del ranking Movimento Calisthenics, tra i più importanti gruppi promotori della disciplina in Italia, e ci alleniamo felicemente da un anno – e così sarà anche la prossima stagione – presso la palestra FitAcademy di Via Lia, ambiente positivo e fatto di professionisti veri, che ringraziamo uno ad uno per la fiducia e la voglia di scommettere su una realtà atipica come la nostra”.

Martedì 30 luglio, alle ore 18.00, proprio in collaborazione con la FitAcademy e presso i locali dell’Oasi di Pentimele, Calisthenics Reggio Calabria si congederà quindi dai propri allievi, dando così inizio alla pausa estiva, nel corso dell’ultimo grande evento della stagione: un Workout (allenamento ndr) di gruppo all’aperto, a cui tutti i curiosi e gli appassionati di Reggio e dintorni sono invitati a partecipare.

“Progetti per il futuro? Continuare a condividere questa passione, dando il massimo per i nostri allievi e per uno sport che può davvero cambiare la vita di chi lo pratica. Per me è stato così. Chiudiamo alla grande una stagione ricca di soddisfazioni con l’evento di martedì. Breve sosta ad agosto, per ripartire da settembre più carichi che mai, per il terzo anno di fila. Alla mia squadra dico: allenatevi!”

CALISTHENICS REGGIO CALABRIA

calisthenicsreggiocalabria.it

instagram.com/calisthenicsreggiocalabria

facebook.com/calisthenicsreggiocalabria

instagram.com/domenico_nunnari

FIT ACADEMY REGGIO CALABRIA

instagram.com/fitacademy_reggiocalabria

MOVIMENTO CALISTHENICS

instagram.com/movimentocalisthenics

