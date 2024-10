FitAcademy, a Reggio Calabria la palestra dal mood newyorkese

Incastonata in una ex capannone industriale la FitAcademy Reggio Calabria offre decine di attività per i veri amanti dello sport

Un grande ambiente luminoso, accogliente, dallo stile americano o meglio newyorkese. Un’immensa parete in pietra con mattoni a vista e un’altra rossa vissuta dal sudore e dall’impegno di chi ama il duro allenamento con la passione soprattutto per il Crossfit The Path.

Incastonata nei locali di un’ex fabbrica, dallo stile inconfondibile, dopo un lungo e minuzioso lavoro di restauro, la FitAcademy Reggio Calabria, prende vita il 10 novembre 2016.

Oggi diventata il punto di riferimento per centinaia di sportivi, la FitAcademy è un luogo di allenamento aperto a tutti in cui il vero protagonista è il corpo, pronto a trasformarsi e modellarsi attraverso un esercizio funzionale a 360 gradi.

Di seguito le attività attualmente presenti: Crossfit, Sala Attrezzi, Calisthenics, Kick Boxing adulti e bambini, Taekwondo, Pilates, Posturale, Danze Caraibiche, Kizomba, Preparazione alle prove fisiche dei concorsi, Difesa Personale, Servizio Personal Training.

Crossfit

La FitAcademy Reggio Calabria è conosciuta e riconosciuta oggi per il Crossfit, la metodica di allenamento funzionale che si basa su movimenti funzionali costantemente variati, eseguiti ad alta intensità. Il programma prevede l’apprendimento dei movimenti base di diverse discipline tra cui il sollevamento pesi olimpico, la ginnastica ed altri sport di endurance.

L’attività viene svolta in lezioni di un’ora o un’ora e mezza suddivise in una prima fase di riscaldamento generale e poi una fase in cui si apprenderanno nuovi movimenti o verranno consolidati quelli già appresi con diverse tecniche di allenamento della forza o condizionamento, per poi arrivare a quello per cui il CrossFit è famoso, ovvero il WOD o circuito.

Se si vogliono ottenere importanti risultati bisogna essere costanti e allenarsi con impegno e dedizione. Basta mollare qualche settimana infatti per perdere tutti i benefici duramente acquisiti.

Far parte del Box vuol dire fare parte di un gruppo di persone il cui obiettivo è stare in forma divertendosi e mettendosi sempre alla prova.

I corsi di Crossfit sono tenuti dagli istruttori Coach Andrea Gattuso, Celeste Mangiola, Domenico Germanò e Giuseppe Postorino , che oltre ad essere certificati Crossfit partecipano con ottimi piazzamenti alle più prestigiose competizioni Crossfit a livello Nazionale ed Europeo.

Celeste Mangiola tra pochi giorni, parteciperà come finalista, alla manifestazione internazionale Crossfit Athens Throwdown che si svolgerà ad Atene (Grecia) dal 12 al 14 aprile 2019 http://www.athensthrowdown.com/index.html

www.crossfithepath.it

Sala Attrezzi

Dotata di macchinari di ultima generazione marchiati “TecnoGym” è attiva tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 22:30, sabato 8:00-19:30. Durante le attività di allenamento si è sempre seguiti e guidati dagli istruttori Bruno Crea, Andrea Gattuso, Rocco Romeo e Carla Riggio già Miss Universo 2016, titolo vinto a Londra con la federazione WABBA International. All’interno della FitAcademy Reggio Calabria vengono periodicamente organizzati Corsi di Personal Trainer vari livelli da parte FIPE (Federazione Italiana Pesistica)

Calisthenics

καλὸς καὶ σθένος: forza e bellezza. È questo il significato etimologico del termine Calisthenics, disciplina che muove i primi passi nell’antica Grecia, arrivando fino ai nostri giorni, per promuovere la completezza del corpo, in termini di forza,massamuscolare,resistenza,postura,equilibrio,esplosività,proporzione. Tutti possono praticare questa attività a corpo libero, senza l’ausilio di attrezzi e macchinari, e a partire da qualsiasi livello di preparazione iniziale.

Calisthenics Reggio Calabria, realtà nata da un’idea del Coach Domenico Nunnari, atleta e istruttore certificato, è parte del circuito nazionale Movimento Calisthenics, ed è la prima Scuola di Ginnastica Calistenica della nostra città. Solo alla FitAcademy.

Posturale

È coordinato dal dott. Crea Bruno, chinesologo e specialista in ginnastica preventiva ed adattata, sfrutta il corso di “ginnastica posturale” per accogliere tutto ciò che riguarda l’esercizio nell’età evolutiva, ginnastica dolce per anziani pre e post trauma operatorio, e tutto quello che riguarda traumi e patologie della colonna vertebrale seguendo un programma specifico ponendo al primo posto il benessere nella vita quotidiana ed il ritorno ad essa dopo la fase traumatica.

KickBoxing

Curata dal Maestro Luigi Panella ed il suo Team Panella forte della sua trentennale esperienza organizza corsi per bambini dai 5 agli 11 anni e corsi per adulti vari livelli.

Danze Caraibiche e Kizomba

Corsi di Danze Caraibiche Salsa Cubana, Salsa in Linea, Bachata, Rueda de Casino tenuti dal Maestro Daniele Mangiola livello principiante, intermedi ed avanzati. All’interno della Fitacademy si svolgono Corsi e Stage di Kizomba (Kizomba, Tarraxinha, Urban Kiz , Semba con l’associazione Kizomba Reggio Calabria).

Taekwondo

Corsi di Taekwondo per bambini ( da 4 anni) ed amatorili tenuti dal Maestro Antonio C. Barillà dell’Academy Sport Center , difesa personale e ParaTaekwondo.

Pilates e Zumba

Corsi di Pilates e TRX tenuti dall’insegnante MelaniaMonaco, vari livelli. Corsi di Zumba tenuti dall’insegnante Monia di Giacomoantonio.

Social

FB – www.facebook.com/fitacademyrc

FB Crossfithepath – www.facebook.com/crossfithepath/

FB Kizomba Reggio Calabria – www.facebook.com/kizombareggiocalabria/

Instagram – @crossfithepath – @Fitacademyrc – @Calisthenicsreggiocalabria – @Kizombareggiocalabria