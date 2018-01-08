L’head coach neroarancio dopo la prima vittoria in trasferta non è completamente soddisfatto, ma comunque fiducioso per il cammino della sua Viola: “Nonostante il primo successo, non siamo stati puliti nell’eseguire la nostra pallacanestro.

Per lunghi tratti della partita, i ragazzi hanno trovato le giuste spaziature sul parquet, rispettando le direttive che avevamo preparato nell’arco della settimana. Tuttavia, ci è sicuramente mancata la lucidità necessaria a gestire i ritmi della contesa per tutta la durata dell’incontro.

Difensivamente abbiamo subito soltanto Caruso e Nikolic. Per il resto, abbiamo rispettato il piano partita, che avevamo studiato per arginare le principali bocche di fuoco partenopee. Non abbiamo offerto, invece, una buona prestazione dal punto di vista offensivo, Questo risultato è, davvero, molto importante”.

In riferimento all’intero campionato: “C’è il rammarico di aver perso diverse partite in maniera rocambolesca, sul filo di lana. Abbiamo dimostrato di poter tenere il campo anche contro compagini, sulla carta, più quotate della nostra e che ci precedevano in classifica.

La nostra posizione in graduatoria è coerente con il percorso che ci eravamo prefissati. Siamo a un successo dall’agguantare i playoff.

Avremmo meritato 4 punti in più in classifica. Se così fatto avremmo fatto qualcosa di immaginabile. Il nostro obiettivo è disputare un’annata senza ansie senza stare con l’acqua alla gola. Non vogliamo soffrire fino alla fine e sicuramente siamo sulla strada giusta.

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