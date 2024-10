Cambio al vertice dei Carabinieri di Vibo, il saluto del sindaco Limardo

“È con un sentimento di forte gratitudine che intendo salutare il colonello Bruno Capece, che in questi tre anni di servizio a Vibo Valentia ha tenuto alta la bandiera della legalità e della giustizia in un territorio bello e difficile come il nostro, rappresentando i valori incarnati dalla divisa dei Carabinieri”.

È con queste parole che il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, saluta e ringrazia il comandante provinciale Bruno Capece, chiamato a ricoprire un altro prestigioso incarico a Campobasso.

“Per la città di Vibo Valentia – spiega il primo cittadino – questi tre anni sono coincisi con una nuova primavera di legalità durante la quale i Carabinieri hanno fattivamente collaborato con le competenti Procure. Sarebbe fin troppo scontato ricordare le numerose indagini che hanno disarticolato la ‘ndrangheta, vera piaga del nostro territorio; l’operazione “Rinascita-Scott” su tutte, della quale porterò per sempre nel mio cuore il lunghissimo corteo organizzato da Libera e sostenuto da tutti i vibonesi per bene, concluso con un interminabile applauso proprio davanti al comando dei Carabinieri, con i militari ed il colonnello in mezzo alla gente. Ma sono stati anni intensi anche sul fronte dell’educazione alla legalità, nei quali l’amministrazione comunale ha lavorato fianco a fianco col colonnello Capece ed i suoi uomini, consci del fatto che per costruire una società sana bisogna partire dalle sue fondamenta, che sono i nostri bambini e i nostri ragazzi”.

Secondo il sindaco Limardo, l’ufficiale dell’Arma

“è stato un vero punto di riferimento, mostrando grande disponibilità e professionalità, incarnando in ogni circostanza lo spirito di servitore dello Stato. È per tutti questi motivi – conclude il primo cittadino – che non posso che ringraziarlo per quanto fatto nella nostra Vibo, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale”.

Infine, un benvenuto al nuovo comandante provinciale: