Cambio di data per la Santo Stefano-Gambarie

Il Presidente della Commissione Sportiva Salvatore Lipari ed il Direttore dell’Automobil Club di Reggio Calabria Donatella Bolignano, unitamente al Motor Team Condina, annunciano che la cronoscalata Santo-Stefano-Gambarie è stata definitivamente spostata al week end del 9-10 luglio.

Le segretarie di manifestazione dell’Aci reggino, all’opera in questi giorni senza pause, sono a disposizione dei piloti per ogni info e per le procedure d’ufficio richieste per l’iscrizione.

Info: 0965-27832 mail: ac.reggiocalabria@integra.aci.it

Conferenza stampa prevista per sabato 2 luglio alle ore 12, presso la sede di Via de Nava 43.