Ponte sullo Stretto, Caminiti: ‘Bene la riunione con Salvini. Villa nell’agenda del Governo’

“Il ministro ha ascoltato e compreso le ragioni della Città, tanto da averla chiamata per prima ai colloqui che avrà con le istituzioni del territorio. Lo ha detto lo stesso ministro in apertura di un lungo incontro in cui, punto per punto, ho rappresentato le richieste votate all’unanimità dal consiglio comunale ad aprile scorso. A cominciare dal ruolo di uditori dei comuni al CdA della Stretto di Messina, che il ministro ha accolto e fatto proprio”.