Falcomatà punge Occhiuto sull’Autonomia differenziata: “Si metta d’accordo con la sua famiglia e Forza Italia”

Giuseppe Falcomatà si racconta a “Live Break“. Il sindaco ospite della redazione di CityNow (clicca qui per rivedere la puntata) si è soffermato su diversi argomenti: Reggina, opere e incompiute, prossimi progetti dell’amministrazione comunale e ovviamente su tematiche più squisitamente politiche.

L’autonomia differenziata non poteva che essere argomento di discussione. La riforma Calderoli è da mesi al centro del dibattito locale e nazionale, assieme al Ponte sullo Stretto ha catalizzato l’attenzione mediatica.

A poche ore dalla trasmissione di CityNow, il Governatore Roberto Occhiuto intervenendo al forum ‘Verso Sud’ organizzato da The European House Ambrosetti in corso a Sorrento è tornato sull’autonomia differenziata.

“Per come è uscito dal Senato, il ddl sull’autonomia differenziata non creerà opportunità né al Nord né al Sud. Nel testo c’e’ scritto che le intese si possono fare solo dopo aver definito i Lep, e non io, ma lo Svimez, dice che ci vorranno 70-80 miliardi per finanziare i Lep. Credo sia un ddl che non produrrà effetti”.

“Il risultato – ha proseguito Occhiuto nella sua analisi – mi pare ancor parziale, il testo non prevede possibilità di fare intese se non si definiscono i Lep e soprattutto mi pare che nessun diritto sociale o civile sia stato definito in questi ultimi anni. E’ un tema che e’ diventato piu’ ideologico che sostanziale.

Credo che sarà un dibattito irrilevante – ha concluso il governatore calabrese – credo sia più rilevante una presa di coscienza dei gruppi dirigenti del Mezzogiorno, di chi fa il sindaco o il presidente di Regione, che deve comportarsi come un manager di azienda quando si deve rilanciare un’azienda”.