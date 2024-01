Autonomia, Occhiuto: "Non ci facciamo fregare. Lep vanno finanziati tutti"

"Noi amministratori del Sud non abbiamo alcun timore reverenziale nei confronti del Nord. L’ho già detto in altre occasioni: no money, no party”

“Non ho alcun pregiudizio nei confronti dell’autonomia differenziata. Anzi, se fatta bene, può essere un’opportunità per le Regioni del Sud.

Ad esempio, se in Calabria avessimo la possibilità di gestire in autonomia temi come l’energia o la portualità potremmo avere grandi vantaggi”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo al “Congresso delle idee”, organizzato da Forza Italia a Napoli.