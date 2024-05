Castorina ringrazia Falcomatà: "Persona perbene che ama Reggio"

Il Pd reggino perde i pezzi, due gli addii (tra gli altri) che hanno fatto discutere negli ultimi mesi. Nino Castorina, coinvolto peraltro nell’inchiesta sui brogli elettorali, è rimasto in maggioranza passando però all’interno del gruppo Democratici e Progressisti. Chi invece ha sbattuto furiosamente la porta, riservando ai dem e a Falcomatà parole durissime, è l’ex assessore Rocco Albanese.

Il giornalista di Gazzetta del Sud Piero Gaeta, ospite di Live Break, è intervenuto sul tema delle numerose ‘migrazioni’ dal centrosinistra al centrodestra, aprendo l’argomento relativo al caso Castorina.

“La politica non c’è più, gli esponenti di tutti i partiti si spostano ed emigrano con naturalezza. In consiglio comunale abbiamo un consigliere che non voglio nominare che si trova là ma che secondo me non può dare dignità alla funzione di rappresentante delle istituzioni. Ci fosse stata la vecchia politica, al ritorno in aula gli avrebbero detto non puoi stare qui”, le parole di Gaeta.