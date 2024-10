Campagna abbonamenti: “Reggina passione eterna”. Gradinata aperta se…

Nel giorno della presentazione di Emanuele Belardi si parla anche di campagna abbonamenti. Con lo slogan di “Reggina passione eterna”, si apre ufficialmente la stagione della società nel rapporto diretto con i tifosi.

Perché Reggina passione eterna? Secondo il presidente Praticò perché “bisogna amare senza se e senza ma, senza secondi fini, essere accanto alla squadra nei momenti difficili. Quella passione che si trasmette di padre in figlio e poi nipote, per noi era importante lanciare questo tipo di messaggio. Si vuole coinvolgimento maggiore, riportare allo stadio tutti coloro che seguono la squadra non direttamente allo stadio.

Spero quest’anno possano cadere determinati preconcetti, presunzioni, richieste come se tutto fosse dovuto. La società lavora sodo per il meglio della Reggina, è arrivato il momento di stare uniti, tutti insieme, sul piano della partecipazione. Serve una risposta concreta, servono fatti, anche dal punto di vista economico”.

Gradinata riaperta? Si ma ad una condizione, quella di raggiungere quota 1000 abbonamenti.

Per sottoscrivere l’abbonamento non è più necessaria la tessera del tifoso.

Questo il prospetto dei prezzi: