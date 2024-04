Campagna adesioni Forza Italia a Reggio, Maiolino: “Grande partecipazione"

Così come in tutte le principali Città d’Italia, anche a Reggio Calabria si è dato il via alla campagna tesseramento 2024 di Forza Italia, confermando il generale crescente entusiasmo attorno al mondo azzurro, soprattutto in Calabria.

Antonino Maiolino, coordinatore cittadino del partito, esprime soddisfazione per l’evento di domenica.

“Abbiamo registrato oltre 300 adesioni in appena poche ore nella sola giornata di domenica – afferma il Coordinatore Grande Città di Reggio Calabria Antonino Maiolino – un responso che, unitamente agli attestati di stima e di incoraggiamento pervenuti da parte di tanti concittadini, ci indicano che la strada intrapresa è quella giusta. È sempre più evidente, entusiasmo e numeri alla mano, che Forza Italia, assieme alle altre anime del CentroDestra, rappresenta un punto di riferimento diffuso, l’alternativa più credibile ad un Centrosinistra che malgoverna Reggio Calabria ormai da quasi un decennio”.

“La presenza dell’On. Francesco Cannizzaro al gazebo azzurro si è tramutata poi nell’occasione perfetta per tanti reggini di potersi apertamente confrontare con le idee del Partito, con gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da raggiungere, le strategie da mettere in atto. È stato utile e allo stesso tempo piacevole. Con i colleghi Consiglieri comunali Federico Milia e Roberto Vizzari abbia raccolto le istanze dei concittadini ed a nostra volta condiviso con loro le proposte di Forza Italia per migliorare la splendida Città che questa pessima Amministrazione non riesce in nessun modo a valorizzare.”

“A proposito di confronto e condivisione con i cittadini – continua Maiolino – a breve nomineremo i componenti del Coordinamento Grande Città di Reggio Calabria: in questo modo sarà data la possibilità ai tanti ottimi professionisti che Reggio esprime di dare il proprio contributo fattivamente, ciascuno nel rispettivo settore di appartenenza. Non è un caso che stiamo incassando attenzioni e adesioni da parte di tante personalità di spessore del panorama reggino. E ci inorgoglisce” prosegue Maiolino.

“Come dice sempre il nostro Coordinatore regionale Cannizzaro, siamo costruttori di futuro. E vogliamo che lo siano attivamente anche i cittadini, uscendo dall’apatia asfissiante che da anni regna in città. Il responso ottenuto nelle poche ore di domenica ci ripaga già di tanti sforzi messi in atto per costruire un partito sempre più attrattivo, anche per i giovani, che a questo proposito voglio ringraziare per il loro impegno concreto nell’organizzazione delle varie iniziative. Sempre presenti. E non mi pare che ciò avvenga in altre realtà politiche reggine”.

“Alla luce di tutto questo – conclude il Coordinatore cittadino di Forza Italia – con un pizzico di presunzione, sorretta dall’apprezzabile lavoro di tutti gli iscritti al Partito, ritengo che Forza Italia si candidi a ricoprire il ruolo di primo partito a Reggio alle prossime elezioni europee del 8/9 Giugno”, conclude Maiolino.