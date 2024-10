Record di iscrizioni per il decimo Campionato ASC Calabria di Calcio

Stagione sportiva da record per il numero di partecipanti alle diverse categorie di calcio ASC. Il settore tecnico di Calcio ASC Calabria, composto da Giovanni Minniti (Co-Responsabile Regionale del Calcio Amatoriale e Responsabile Provinciale calcio amatoriale ASC Reggio Calabria), Carlo Vitale (Responsabile Regionale ASC Calabria Piccole Pesti), Patrizio Gemello (Responsabile Regionale Sviluppo Calcio Amatoriale e Settore Arbitrale ASC Calabria), Francesco Torcasio e Francesco Luvarà (settore arbitri ASC Calabria), Francesco Paonessa (Crotone e Provincia), Angelo Milanese (Cosenza e Rende per lo sviluppo del settore giovanile) e Fabrizio Perna (sviluppo di ASC Cosenza), insieme al team composto da Francesco Massara, Amedeo Basile e Gianluca Letizia, hanno lavorato instancabilmente durante la stagione estiva per preparare la seconda parte della stagione calcistica 2024.

Un campionato record

Quello che sta partendo è il decimo Campionato di Calcio ASC con il quale riprendono le competizioni di Calcio Amatoriale ASC, di Calcio Giovanile, Calcio a 5, Calcio a 7, Calcio a 8, Calcio a 11, Business Cup e Campionato Interforze.

“Il settore tecnico è sempre attento ai Campionati Amatoriali Giovanili che nel tempo hanno visto una crescita esponenziale a livello Regionale, coinvolgendo tante realtà sportive di Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme e di varie aree della Calabria. Quest’anno sono state coinvolte anche le Province di Rossano, Corigliano, Vibo Valentia e Crotone. Abbiamo registrato tantissime iscrizioni per l’imminente Campionato quasi doppiando quello precedente”, dichiara soddisfatto Carlo Vitale, Responsabile Regionale ASC Calabria Piccole Pesti.

Categorie e numeri in crescita

Anche quest’anno assisteremo a un campionato nelle rispettive categorie altamente competitivo, con tantissime società di Calcio Giovanile, molte delle quali hanno raggiunto il podio durante la Swell Cup, impreziosita dalla partecipazione del prestigioso club del FC Torino.

Le squadre partecipano nelle seguenti categorie:

Calcio a 5 Amatoriale

Calcio a 7

Calcio a 11 Amatoriale

Calcio a 8 Over 35

Calcio a 8 Over 45

Business Cup Interforze

Campionati ASC Piccole Pesti

Calcio a 5 Over 35

Un’edizione che promette grandi novità

Per la seconda parte del 2024 si registrano numerosissime iscrizioni, con circa 400 squadre solo nel comprensorio reggino per la categoria Piccoli Campioni della Mister League e tra i 5.000 e 6.000 tesseramenti per i Campionati che partiranno il prossimo 18 novembre. Le finali provinciali si svolgeranno a metà giugno, mentre le finali regionali sono previste per il 27, 28 e 29 giugno.

Sono già in programma 11 manifestazioni ÉLITE e 11 manifestazioni Provinciali e, come ulteriore novità, a dicembre inizieranno i Campionati Città Metropolitana dedicati alle seconde e terze fasce.

Ampia soddisfazione anche da parte del Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, che osserva una crescita continua del livello tecnico e organizzativo delle competizioni.

“La stagione sportiva calcistica vede ogni anno un’evoluzione qualitativa e quantitativa strabiliante grazie all’impegno di tutto lo staff tecnico del calcio ASC Calabria, che riesce a coinvolgere le società sportive del territorio con il supporto del settore arbitrale, fondamentale per la qualità delle competizioni”, afferma Eraclini. “Quest’anno siamo saliti di livello, e non poteva essere diversamente dopo il boom dell’VIII Edizione dello Swell Cup di calcio giovanile, che ha visto la partecipazione di 68 squadre iscritte in diciotto gironi nelle categorie di Primi Campioni. Stiamo riscaldando i motori per tutte le discipline sportive grazie ai referenti di ciascun settore tecnico”.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram di ascreggiocalabria o scrivere a segreteriaasccalabria@gmail.com o piccolepestiasc@gmail.com.