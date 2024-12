Campionato del Mondo di Show Dance: successi per le atlete della Shed Studios by Copacabana

Si è appena concluso il Campionato del Mondo di Show Dance a Riesa (Germania), con straordinarie prestazioni da parte delle atlete della scuola di danza Shed Studios By Copacabana. Le atlete Francesca Assumma e Serena Pennestrí, nella categoria Junior 1, hanno ottenuto risultati eccellenti, confermando la qualità del lavoro svolto dalla scuola.

Francesca Assumma conquista il 4°

La giovane atleta Francesca Assumma si è distinta nella Junior 1, ottenendo il 4° posto su un totale di 33 partecipanti. Un risultato di assoluto prestigio che le ha permesso di raggiungere la finale del campionato.

Serena Pennestrí sfiora la finale

Anche Serena Pennestrí, sempre nella Junior 1, ha mostrato un’ottima preparazione, chiudendo al 7° posto e sfiorando la finale con una performance di grande livello.

Il duo Assumma-Pennestrí: 4°

Il duo formato dalle atlete Assumma-Pennestrí, appartenenti alla categoria Junior 1, ha dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori al mondo, chiudendo al 4° posto su 26 coppie, una performance che conferma la qualità e la sinergia delle due danzatrici.

Sofia Faucitano e Ginevra Ippolito in semifinale

Il duo Sofia Faucitano e Ginevra Ippolito ha raggiunto la semifinale, conquistando un ottimo 13° posto nella categoria, segnando un altro brillante risultato per la scuola Shed Studios By Copacabana.

Il piccolo gruppo Junior incanta il pubblico

Il piccolo gruppo Junior, composto da Sofia Cara, Sara Foti, Sofia Faucitano, Ginevra Ippolito, Serena Pennestrí e Francesca Assumma, ha incantato il pubblico con la coreografia “Il cuore dell’oceano”, ottenendo il 11° posto su 35.

Le parole del Consigliere Comunale Mario Cardia

Il Consigliere Comunale Mario Cardia ha voluto congratularsi con le atlete, i maestri e i tecnici della scuola, definendo “l’ASD Copacabana un esempio positivo per tutti”. Il Consigliere ha sottolineato l’orgoglio per la città di vedere le atlete rappresentare l’Italia a livello internazionale, con risultati che arricchiscono il percorso artistico e agonistico della scuola.

Il supporto dell’Associazione Sportiva Copacabana e degli Sponsor

L’Associazione Sportiva “Copacabana”, guidata dal presidente Alessandro Mitidieri, dal vice presidente Claudio Bagnato e dai tecnici Federali Olena Honcharenko e Mariangela Bagnato, ha espresso soddisfazione per le prestazioni delle atlete, anche se con un po’ di rammarico per non aver conquistato il podio, nonostante le potenzialità per farlo.

Un ringraziamento speciale va alla farmacia Borruto di Mariagrazia Borruto, sponsor ufficiale dell’Associazione, per aver creduto nel progetto e aver contribuito a questi straordinari risultati.

Il prossimo appuntamento: Campionato Assoluto a Riccione

Il prossimo appuntamento per l’Associazione è il Campionato Assoluto, previsto per Gennaio 2025 presso il Play Hall di Riccione, dove le atlete avranno l’opportunità di qualificarsi per i Mondiali e Europei.