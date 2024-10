Al via il primo Campionato nazionale Auto Slalom “Città Metropolitana di Reggio Calabria”

E’ stato presentato il primo Campionato nazionale Auto Slalom “Città Metropolitana di Reggio Calabria”, una competizione divisa in cinque tappe che riunisce alcune gare automobilistiche storiche del territorio come la “Gambarie d’Aspromonte – trofeo Sud Italia”, la “Calanna-Laganadi”, la “Città di Sambatello – Coppa Italia trofeo Centro Italia”, la “Città di Oppido Mamertina” e, per la prima volta, la “Città di Bagnara” dedicata alla memoria di Pasquale Cammareri. Dell’evento, promosso dalla scuderia “Piloti per passione” in collaborazione con l’associazione “Oppido Mamertina Racing” ed il patrocinio della Città Metropolitana, hanno parlato, nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Palazzo Alvaro, il sindaco facente funzioni Carmelo Versace, il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella, il presidente della scuderia “Piloti per Passione”, Giuseppe Denisi, il presidente dell’associazione “Oppido Mamertina Racing”, Salvatore Lipari, i sindaci di Santo Stefano in Aspromonte e Calanna, Francesco Malara e Domenico Romeo, ed il consigliere comunale di Bagnara, Rocco Fedele.

Per il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, «è fondamentale sfruttare ogni chiave di lettura possibile per raccontare un territorio che ha un bisogno impellente di affermarsi per quello che è: un crogiuolo di storia, cultura, tradizione e paesaggi dall’impareggiabile bellezza». «Lo sport – ha aggiunto – in questo senso, può rappresentare un modo efficace e potente per offrire una prospettiva di crescita e sviluppo nuova e, per certi versi, inedita». «Nel caso del Campionato nazionale Auto Slalom – ha continuato – siamo voluti uscire dai canoni sportivi tradizionali, provando a dare respiro ad una disciplina molto sentita nel circuito degli appassionati, ma che difficilmente riesce a coinvolgere le masse come il calcio, il basket o il volley ma, non per questo, deve godere di identica dignità e considerazione».

«Abbiamo costruito una competizione avvincente – ha spiegato Versace – in particolar modo grazie al trasporto determinante della scuderia “Piloti per passione” e dell’associazione “Oppido Mamertina racing”, che ingloba gare molto sentite sul territorio. La Città Metropolitana ha voluto fortemente avviare questa collaborazione e, attraverso la dedizione e l’impegno del consigliere Giovanni Latella, continuamente alla ricerca di tutte le attività utili alla promozione del territorio, non vediamo l’ora di dare inizio ad un evento che porterà un sicuro beneficio alle economie ed all’immagine del territorio».

«Ancora una volta – ha proseguito il consigliere Giovanni Latella – lo sport diventa strumento di marketing. L’obiettivo della Città Metropolitana è proprio quello di abbinare competizioni a carattere nazionale alla cultura, alla storia ed alla bellezza dei nostri paesaggi. Infatti, saranno tanti i piloti che giungeranno da tutta Italia per partecipare ad un percorso che toccherà i Comuni di Bagnara, Calanna, Laganadi, Santo Stefano in Aspromonte ed Oppido Mamertina». «Dopo il successo riscosso con il Giro ciclistico Città Metropolitana di Reggio Calabria – ha affermato, ancora, il consigliere delegato – anche attraverso questa iniziativa puntiamo a far rivivere antichi borghi che devo essere visitati e raccontati così da offrire una narrazione diversa e autentica di luoghi meravigliosi».

«Un ringraziamento – ha concluso Latella – è doveroso per gli animatori di “Piloti per passione” ed “Oppido Mamertina Racing” e per il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace che ha dato l’opportunità di portare avanti questo ambizioso progetto».

Sport e promozione del territorio sono «elementi cardine» anche negli interventi di Salvatore Lipari e Giuseppe Denisi: «Si inaugura una stagione che potrà avere un grande ritorno per il territorio, per gli attori principali di questo magnifico sport e per l’intero sistema automobilistico nazionale. Speriamo che tutti si divertano in un momento che rilancia l’immagine dell’intera area metropolitana».