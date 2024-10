Campiotti, regista di “Bracialetti Rossi, in visita al Liceo Vinci di Reggio Calabria

di Eva Curatola – Giacomo Campiotti, regista della serie “Braccialetti Rossi”, sbarca a Reggio Calabria in cerca di nuovi volti per la realizzazione di un film ambientato in Calabria.

La destinazione del regista, divenuto famoso grazie alla miniserie di Rai1 ma che ha dato alla luce anche a “Bianca come il latte, rossa come il sangue” (film tratto dal romanzo d’esordio di Alessandro D’Avenia), è stata il Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci.

I due grandi e più recenti lavori di Campiotti parlano di adolescenti e di vite non sempre facili, mondi un po’ romanzati che allo stesso tempo raccontano crude verità.

“Braccialetti Rossi” è infatti ambientata in un ospedale molto speciale nascosto tra gli ulivi pugliesi. È qui che le storie dei ragazzi affetti da gravi malattie vivono la degenza con la forza e l’energia di quell’età spensierata che purtroppo per loro è tutt’altro che leggera. Ma ci pensano l’amore e l’amicizia a rendere anche un momento difficile della vita un’occasione per vivere ogni istante fino in fondo.

Anche il noto film ad opera di Campiotto, “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, narra la storia di un triangolo amoroso tra adolescenti che si trovano a fare i conti con una malattia, la leucemia.

Chissà dunque cosa dovremo aspettarci da questa nuova opera ancora in cantiere, ma di cui i ragazzi reggini saranno forse protagonisti.

Foto di Antonio Pellicanò