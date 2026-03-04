‘Cultura della Legalità’, a Campo Calabro l’incontro tra studenti e Carabinieri

Si è svolto a Campo Calabro, presso il Centro Polifunzionale Comunale, un significativo incontro dedicato alla “Cultura della Legalità” che ha visto protagonisti i militari della locale Stazione Carabinieri e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Campo Calabro – San Roberto. Un momento di dialogo e confronto pensato per sensibilizzare i più giovani sull’importanza delle scelte quotidiane e sulla consapevolezza che queste possono incidere in modo determinante sul proprio percorso di vita.

L’iniziativa e i partecipanti

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di sensibilizzazione promosso a livello nazionale dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, volto a diffondere tra le nuove generazioni i valori del rispetto delle regole, della responsabilità individuale e del senso civico. All’incontro hanno preso parte gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, che hanno seguito con grande attenzione gli interventi dei militari.

Nel corso dell’incontro i Carabinieri hanno illustrato il ruolo dell’Arma nella tutela della sicurezza dei cittadini e l’importanza del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, sottolineando come la legalità rappresenti un valore concreto che si costruisce ogni giorno attraverso comportamenti responsabili.

Social network e rischi del mondo digitale

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento congiunto del Comandante della Stazione Carabinieri e del Dirigente Scolastico, che hanno scelto di rivolgersi ai ragazzi con un linguaggio semplice e diretto, affrontando tematiche vicine alla loro quotidianità. Tra queste, grande attenzione è stata dedicata all’uso consapevole dei social network e ai rischi del mondo digitale, un tema oggi centrale per la tutela dei minori e per la prevenzione di fenomeni come il cyberbullismo e l’esposizione a contenuti pericolosi.

La giornata ha suscitato grande interesse tra gli studenti, che hanno partecipato attivamente ponendo numerose domande, anche a seguito della proiezione di un filmato istituzionale illustrativo dell’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri. Il video ha stimolato curiosità soprattutto riguardo alle diverse specialità dell’Arma e al ruolo sempre più significativo delle donne all’interno dell’Istituzione.

Un percorso concreto di legalità

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per ribadire come la cultura della legalità non sia un concetto astratto, ma un percorso concreto che nasce dal dialogo, dall’esempio e dalla fiducia reciproca tra istituzioni e giovani cittadini.