Reggio, nuovo Infopoint. Battaglia: ‘Importante servizio di promozione del territorio in un bene confiscato’

Il nuovo Infopoint istituzionale, situato nelle immediate vicinanze del Museo Archeologico Nazionale, garantirà a turisti, visitatori e cittadini un servizio informativo qualificato sul patrimonio storico, artistico e culturale della città, nonché sulla fruibilità e sulle migliori soluzioni che offre il sistema integrato dei trasporti locali.

L’amministratore delegato di Atam, Giuseppe Basile, ha aggiunto:

«Questo Infopoint rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno quotidiano al servizio della città. Atam non è soltanto un’azienda di trasporto pubblico: ogni giorno spostiamo turisti e cittadini, li accompagniamo verso i luoghi simbolo di Reggio Calabria e contribuiamo concretamente alla valorizzazione del territorio. Con l’apertura di questo spazio diventiamo anche un punto informativo qualificato per il turismo, un presidio di accoglienza capace di orientare chi arriva e di supportare chi vive la città, fornendo informazioni sulla mobilità urbana ed extraurbana e sulle opportunità culturali e turistiche. Mobilità e promozione del territorio – ha concluso Basile – devono camminare insieme: questo Infopoint ne è la dimostrazione concreta».