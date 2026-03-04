Reggio, nuovo Infopoint. Battaglia: ‘Importante servizio di promozione del territorio in un bene confiscato’
Sarà inaugurato venerdì 6 marzo. Si tratta di un immobile confiscato alla ‘ndrangheta e affidato dal Comune di Reggio Calabria alla società in house Atam, che gestirà il servizio
04 Marzo 2026 - 12:16 | Comunicato
Il nuovo Infopoint istituzionale, situato nelle immediate vicinanze del Museo Archeologico Nazionale, garantirà a turisti, visitatori e cittadini un servizio informativo qualificato sul patrimonio storico, artistico e culturale della città, nonché sulla fruibilità e sulle migliori soluzioni che offre il sistema integrato dei trasporti locali.
«Diamo vita a un nuovo punto di riferimento istituzionale nel cuore del centro storico – ha commentato il sindaco facente funzioni, Mimmo Battaglia – che ci permetterà di promuovere le nostre inestimabili bellezze. Un’iniziativa che assume un doppio valore perché realizzata in un luogo sottratto alla criminalità organizzata che ora, grazie al fondamentale supporto di Atam, svolgerà un’importante missione al servizio del territorio».
L’amministratore delegato di Atam, Giuseppe Basile, ha aggiunto:
«Questo Infopoint rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno quotidiano al servizio della città. Atam non è soltanto un’azienda di trasporto pubblico: ogni giorno spostiamo turisti e cittadini, li accompagniamo verso i luoghi simbolo di Reggio Calabria e contribuiamo concretamente alla valorizzazione del territorio. Con l’apertura di questo spazio diventiamo anche un punto informativo qualificato per il turismo, un presidio di accoglienza capace di orientare chi arriva e di supportare chi vive la città, fornendo informazioni sulla mobilità urbana ed extraurbana e sulle opportunità culturali e turistiche. Mobilità e promozione del territorio – ha concluso Basile – devono camminare insieme: questo Infopoint ne è la dimostrazione concreta».