Elezioni, Arena entra nel duello Falcomatà-Cannizzaro: ‘Con noi Reggio era un’altra cosa’

L’ex sindaco interviene dopo il botta e risposta tra Falcomatà e Cannizzaro: “Per noi parlano i fatti”. E pubblica un video vintage...

La campagna elettorale di Reggio Calabria si accende sempre di più sul terreno del “noi” e del “loro”.

Dopo il lungo post dell’ex sindaco Giuseppe Falcomatà, oggi consigliere regionale, e la replica del candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro, nel confronto entra anche l’ex primo cittadino Demi Arena.

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Arena riprende proprio la formula scelta da Falcomatà, quella contrapposizione tra due mondi politici, due stagioni amministrative e due modi di intendere la città.

Arena: “In dodici anni ho condiviso solo due pensieri”

L’ex sindaco parte con un riferimento duro agli ultimi anni di vita amministrativa cittadina.

“In dodici dolorosi e tetri anni di vita cittadina, ho condiviso soltanto due pensieri espressi dal vertice dell’amministrazione”.

Arena richiama poi due frasi. La prima, il “siamo geneticamente diversi” rivolto al centrodestra in Consiglio comunale. La seconda, quella rilanciata da Falcomatà nel suo post:

“Come in ogni cosa nella vita, anche in politica c’è un ‘noi’ e c’è un ‘loro’ e questa differenza è importante rimarcarla”.

Da qui l’affondo dell’ex sindaco, che sceglie di ribaltare la chiave di lettura proposta dall’ex primo cittadino del centrosinistra.

“Con noi Reggio era un’altra cosa”

Arena rivendica la stagione politica e amministrativa del centrodestra, richiamando parole e slogan che hanno segnato una fase precisa della storia recente della città.

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“È proprio vero, ci sono cose che devono essere rimarcate, perchè NOI siamo geneticamente diversi, perchè con NOI Reggio era un’altra cosa”.

Il messaggio è tutto costruito sulla memoria politica. Arena parla di una Reggio che, secondo la sua lettura, in quegli anni si era sentita unita, parte di una comunità.

“Con NOI era il tempo in cui i reggini, per la seconda volta nella loro storia moderna, sono stati uniti e si sono sentiti Comunità”.

Poi il richiamo identitario:

“Erano i tempi in cui si pensava che la ‘nostra terra’ fosse ‘il nostro futuro’ e che con ‘la passione, l’orgoglio e l’amore’ si potesse realizzare la ‘nostra Reggio’”.

“Per noi parlano i fatti”

“Perchè per NOI parlano i fatti e i ‘fatti sono ostinati’”.

Una frase che sembra voler riaprire il confronto sul passato, proprio mentre Cannizzaro prova a spostare la campagna sul “qui e ora”.

Il tema, però, è ormai sul tavolo. A meno di un mese dal voto del 24 e 25 maggio, la sfida per Palazzo San Giorgio non si gioca solo sui programmi. Si gioca anche sul racconto degli ultimi vent’anni di Reggio Calabria.

QUI IL VIDEO CHE ARENA HA CONDIVISO SUL SUO PROFILO