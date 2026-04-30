Serie D, deferimenti per mancati pagamenti: il TFN pronto ad esprimersi

“Giornata importante per la Serie D: oggi il Tribunale Federale Nazionale è chiamato ad esprimersi sui deferimenti scattati per i mancati pagamenti (fino al 31 dicembre) da presentare entro la scadenza del 31 gennaio scorso. Tra le situazioni più complicate ci sono quelle di: Acerrana, Gela, Chieti e Vogherese.

Ma i deferimenti hanno riguardato anche altri club. Ovviamente non è detto che tutti i club deferiti saranno penalizzati. Le sentenze dovrebbero uscire entro questa sera. Diverse società coinvolte sono già retrocesse; pertanto, eventuali penalizzazioni non saranno afflittive e non comporteranno stravolgimenti delle classifiche.

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Se, invece, le penalizzazioni dovessero modificare le griglie post-season, la Lega Nazionale Dilettanti è già pronta a disporne il rinvio, per dare il tempo ai club interessati di presentare eventuale ricorso.

In definitiva, si può dire che questa nuova norma ha funzionato. Una prima svolta c’è stata. L’obbligo, introdotto dalla Lega Nazionale Dilettanti, di saldare gli emolumenti ai propri tesserati entro il 31 gennaio, ha prodotto gli effetti sperati”.

fonte: seried24.com