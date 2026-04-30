Reggina: l’ex presidente Praticò sul campionato, i tifosi, le alternative all’attuale società

Intercettato a margine della presentazione ufficiale delle liste del candidato a sindaco Domenico Battaglia, l’ex presidente del Coni Calabria e della Reggina Mimmo Praticò, candidato a presidente della prima circoscrizione, ha parlato anche della squadra amaranto, partendo dalla elevata probabilità che dal prossimo anno si riparta ancora dalla serie D: “Il campo dice questo. Dobbiamo prendere atto dei risultati all’interno del rettangolo di gioco che lasciano il segno di una stagione in altalena, per cui adesso non è il caso di ribadire perchè e come, bisognerebbe che la città si unisse accanto alla Reggina, perchè è la squadra della città, indipendentemente da impostazioni societarie future. Credo che soltanto con un gruppo sano, vero di tifosi, la Reggina può rinascere.

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Si può fare la squadra più forte del mondo, ma se quando si scende in campo non si ottengono risultati… I calciatori parlano di gruppo sano, società puntuale, rapporto con la città bellissimo, ma manca il quarto elemento: vincere il campionato. C’è chi vuole a tutti i costi si trovi una alternativa. Dico, se c’è va benissimo e se sta bene a chi adesso gestisce la società. Ma da qui a quegli attacchi spropositati no, non va bene.

Io vado allo stadio da quando ero bambino e in tutte le categorie, capisco l’amarezza ma questa è la realtà e dobbiamo cercare di migliorarla, il rischio è di frazionare il tifo. Una società composta da reggini? La società che c’è adesso ha costruito una squadra che sulla carta è forte e tutti lo hanno detto. Paga puntualmente i calciatori, se poi nel tessuto cittadino c’è qualcuno che vuole dare un contributo, si accomoda con le persone di competenza e si vedrà. Le nuove forze sono sempre benvenute”.