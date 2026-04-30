Serie D: il punto sulle liberatorie. Ne parla l’avvocato Luigi Barbiero: ‘Ci sono i deferimenti’

In questi mesi ci si è chiesto che fine abbiano fatto i controlli relativi alle liberatorie dei tesserati presentate dalle società di serie D, da depositare entro il 31 gennaio scorso in riferimento ai pagamenti da effettuare fino al 31 dicembre 2025. Intervistato da fanpage, ne ha parlato Luigi Barbiero, Coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti:

“Noi in passato abbiamo dovuto affrontare una problematica importante, cioè quella relativa al mancato controllo del pagamento dei compensi. E così abbiamo iniziato a fare questa verifica, inizialmente annuale, da quest’anno semestrale, in modo che tutte le società per ottenere l’autorizzazione all’iscrizione al campionato di Serie D dovevano depositare le dichiarazioni liberatorie dei propri tesserati i quali confermavano di aver percepito i compensi.

Questo è stato fatto per 6 anni. Dopodiché da quest’anno abbiamo introdotto un doppio controllo. Innanzitutto quest’estate le società che non avevano presentato le liberatorie o che non erano in regola e che quindi hanno dovuto fare il ricorso per poter ottenere il via libera dalla Covisoc, hanno ricevuto una penalizzazione di due punti. Il secondo controllo invece è stato effettuato al 31 gennaio 2026 con il deposito delle liberatorie relative ai compensi pagati fino al 31 di dicembre 2025: il 98% dei club hanno depositato tutto, le altre sono state segnalate alla Procura Federale che ha proceduto a fare i deferimenti”.