Ponte sullo Stretto, Ciucci: ‘Dichiarazioni premier Takaichi di grande importanza per l’opera’
L'amministratore delegato della Stretto di Messina sottolinea la collaborazione con il Giappone e il gruppo IHI: "Ribadita l'attenzione che l'intero gruppo ripone nel ponte"
15 Giugno 2026 - 17:39 | di Redazione
“Sono di grande importanza per il progetto del ponte sullo Stretto di Messina le parole della premier Giapponese Sanae Takaichi, rese in occasione dell’odierno incontro bilaterale con la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni”.
Così all’ANSA l’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, che prosegue:
“La collaborazione con il Giappone e in particolare con il gruppo IHI, leader mondiale nel settore infrastrutturale e azionista del consorzio Eurolink guidato da Webuild, è stata avviata da anni e si è particolarmente intensificata in questo periodo in vista del prossimo avvio della progettazione
esecutiva e della fase realizzativa. Recentemente con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini abbiamo incontrato i massimi vertici di IHI che hanno ribadito l’attenzione che l’intero gruppo ripone nel ponte sullo Stretto di Messina, confermandone il valore e la portata internazionale”.
Fonte ansa.it
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