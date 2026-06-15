Ponte sullo Stretto, Ciucci: ‘Dichiarazioni premier Takaichi di grande importanza per l’opera’

Così all’ANSA l’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, che prosegue:

“La collaborazione con il Giappone e in particolare con il gruppo IHI, leader mondiale nel settore infrastrutturale e azionista del consorzio Eurolink guidato da Webuild, è stata avviata da anni e si è particolarmente intensificata in questo periodo in vista del prossimo avvio della progettazione

esecutiva e della fase realizzativa. Recentemente con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini abbiamo incontrato i massimi vertici di IHI che hanno ribadito l’attenzione che l’intero gruppo ripone nel ponte sullo Stretto di Messina, confermandone il valore e la portata internazionale”.