Reggina: il finale di stagione, la grande delusione, le vicende extra campo. Tutto in pochi giorni

Domenica si chiude. Poi sarà il momento delle scelte, delle decisioni, quelle vere e senza alibi. Soprattutto si avverte la necessità di un cambiamento radicale

Ultimi novanta minuti, poi sarà tempo di bilanci. La Reggina si prepara a chiudere la terza stagione amara in Serie D, con una classifica che salvo clamorosi colpi di scena, non regalerà quella promozione inseguita per mesi. Allo stesso tempo, però, il clima che si respira attorno a questo girone è tutt’altro che sereno. Il caso Messina e la vicenda legata alle scommesse tengono con il fiato sospeso un intero campionato. La società amaranto ha mosso i propri passi con un esposto alla Procura Federale: si attendono sviluppi, ma al momento restano solo interrogativi.

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Nel frattempo, come detto, c’è da scendere in campo con una squadra che domenica dovrà chiudere con dignità, davanti a tifosi stanchi ma ancora presenti. Perché se è vero che il verdetto potrebbe anche cambiare fuori dal rettangolo verde, è altrettanto vero che la sensazione diffusa è quella di un’altra occasione sfumata.

Fa male, soprattutto per come era iniziata. L’idea di un passaggio rapido tra i dilettanti è ormai un ricordo lontano: quello che si profila è il quarto anno consecutivo lontano dal calcio professionistico. Uno scenario che, fino a poco tempo fa, sembrava semplicemente impensabile.

La gente ha pazientato, ha sostenuto, ha sperato. Oggi chiede risposte. Non solo sui possibili sviluppi federali, ma soprattutto su quello che sarà il futuro del club. Perché restare in questa categoria non può più essere considerata una fase di transizione. Domenica si chiude. Poi sarà il momento delle scelte, delle decisioni, quelle vere e senza alibi. Soprattutto si avverte la necessità di un cambiamento radicale.