Reggina: riunione in piazza tra i tifosi. Il post di Emanuele Lubrano, ultras della Curva Sud

L’appuntamento tra gli ultras della Curva Sud e tutti i tifosi amaranto era per questo pomeriggio al parchetto di via Paolo Suraci. C’è stata una massiccia partecipazione, si è parlato dell’organizzazione di una serie di iniziative a partire da domenica, quando al Granillo si giocherà l’ultima partita di campionato. Qualche ora dopo l’incontro, uno degli ultras Emanuele Lubrano ha pubblicato un post sulla propria pagina social: “Oggi più di ieri dimostriamo cosa significa amare davvero la nostra maglia e la nostra città: un attaccamento che non è mai mancato, nemmeno nei momenti più difficili. Da oltre dieci anni, tra fallimenti e umiliazioni, la tifoseria reggina ha continuato a farsi sentire ovunque, in ogni stadio d’Italia, con orgoglio e appartenenza. È il momento di unirci tutti sotto un unico vessillo, con un solo obiettivo: la Curva Sud di Reggio Calabria, per il bene della nostra città e per l’onore della nostra maglia“.