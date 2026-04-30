Reggio, vaccinazione e prevenzione: al ‘Piccolo Principe’ l’incontro con il dott. Putortì (SIMPe Calabria)

Importante giornata di aggiornamento presso l’Asilo Nido Comunale “Il Piccolo Principe” di Reggio Calabria, gestito dalla Cooperativa Sociale Abù, dove nella giornata del 29 Aprile 2026 si è parlato dell’importanza delle vaccinazioni. I lavori, che hanno visto una larga partecipazione di genitori ed addetti ai lavori, sono stati aperti dalla Coordinatrice del Centro, dott.ssa Carmen Laganà.

Oltre a ringraziare il relatore dott. Antonino Putortì, pediatra di famiglia e Presidente Simpe Calabria, la coordinatrice ha voluto mettere l’accento sugli sforzi compiuti dalla struttura per una corretta informazione sull’importanza delle vaccinazioni in età pediatrica come mezzo di prevenzione di malattie importanti.

Prevenzione e calendario vaccinale pediatrico

Molto interessanti le relazioni del dott. Putortì, che ha illustrato ai presenti le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale nelle varie epoche della crescita, sottolineando come sia fondamentale iniziare le prime somministrazioni all’inizio del terzo mese, ovvero dal 61° giorno di vita. Un’ampia illustrazione è stata presentata sulle principali malattie dell’infanzia e di come i vaccini svolgano un ruolo cruciale nel prevenire o alleviare tali patologie.

Particolare attenzione è stata rivolta alla presentazione del lavoro scientifico svolto dal dott. Putortì dal titolo “La vaccinazione vista dal paziente: l’importanza della comunicazione”. Lo studio ha coinvolto circa 100 genitori di bambini tra 0 e 12 mesi, attraverso un modulo anonimo a risposta multipla per analizzare la percezione e la chiarezza delle informazioni ricevute durante la gravidanza e i primi mesi di vita.

Comunicazione e cultura della vaccinazione

I dati emersi evidenziano che, se l’informazione viene fornita direttamente dai pediatri, questa assume una maggiore valenza in termini di chiarezza. Tuttavia, è emersa una discrepanza tra la comprensione del messaggio e la disponibilità effettiva a ricevere l’informazione, segnale che molto lavoro resta da fare per migliorare la divulgazione della cultura della vaccinazione.

“Dato importante che evidenzia come ancora tanto lavoro va fatto per migliorare la divulgazione della cultura della vaccinazione.”

Nonostante ciò, i dati sulla prevenzione della bronchiolite tramite anticorpo monoclonale e sulle percentuali di adesione alla vaccinazione antinfluenzale sono in crescita. L’incontro si è concluso con un vivace dibattito su temi attuali come l’epidemia da Meningococco B in Europa e la vaccinazione per il Papilloma virus, fornendo ai genitori strumenti utili per far crescere i propri figli sani.